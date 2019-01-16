Арестованы активы украинского миллиардера Фирташа на 46 млн долларов

Суд Кипра по иску российского банка ВТБ арестовал имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на 46 млн долларов.

Иск в окружной суд кипрского Лимасола был подан 20 декабря прошлого года, после чего по нему были приняты обеспечительные меры. По существу иск начнут рассматривать в конце января. Одним из ответчиков по нему является Фирташ, входящий в список самых богатых людей Украины, пишет «Коммерсант».

По данным источников, Фирташ является бенефициаром частного акционерного общества «Юкрейниан Кемикал Продактс» и зарегистрированного в России ООО «Титановые инвестиции». Иск ВТБ связан с кредитом, который в конце апреля 2015 года эти структуры Фирташа привлекли в российском банке. В феврале 2016 года заемщики перестали проводить выплаты по кредиту, после чего ВТБ обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлениями о взыскании сформировавшейся задолженности. По решению суда, «Юкрейниан Кемикал Продактс» была обязана выплатить банку 39,4 млн долларов. Кроме того, по иску того же ВТБ банкротом была признана компания «Титановые инвестиции». В отношении нее была введена процедура наблюдения, а в реестре требований кредиторов долг компании перед ВТБ составляет более 2,5 млрд рублей.

Иск к Фирташу и ряду связанных с ним лиц и компаний о взыскании убытков, вызванных «мошенническими действиями ответчиков», подразумевал арест движимого и недвижимого имущества на 45,7 млн долларов. В частности, истцы просили наложить обеспечительные меры на имущество миллиардера и компаний Group DF Holdings Limited, Letan Investments Limited и Tolexis International Limited. При этом Group DF Holdings Limited является «фактически головной компанией Дмитрия Фирташа, которая управляет всеми его активами как на Украине, так и в других странах».