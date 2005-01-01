Аэропорт «Киев» эвакуировали из-за «минирования»

После сообщения от неизвестного о минировании аэропорта «Киев» на Украине проводится массовая эвакуация пассажиров.

«27 февраля около 14.55 (15.55 мск) в службу аэропорта по электронной почте поступила информация о минировании международного аэропорта «Киев». В настоящее время продолжается эвакуация пассажиров из терминалов», – сообщает пресс-служба аэропорта.

В сообщении также говорится, что для обследования здания аэропорта и всех прилегающих территорий выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа, передает РИА «Новости».

Напомним, в конце января и начале февраля 2019 года по Москве и городам-миллионникам России прокатилась новая волна с сообщениями о минированиях. Выяснилось, что звонки поступали с территории Украины.

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