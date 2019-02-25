Демонстранты ответили военным Венесуэлы коктейлями Молотова на колбасу

Оппозиционеры бросают в военных Венесуэлы коктейли Молотова на границе с Колумбией; перед этим сообщалось, что военнослужащие передали демонстрантам еду.

В военных летят бутылки с зажигательной смесью и камни, силовики в ответ применяют слезоточивый газ, на случай попытки прорыва готовят водомет, передает РИА «Новости».

Прежде сообщалось, что на мосту Симона Боливара офицер венесуэльской армии передал бутерброды с колбасой участникам акции протеста.

Венесуэльские военные стягивают дополнительные силы на границе с Колумбией.

Напомним, Каракас принял решение закрыть границу с Колумбией.