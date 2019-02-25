К столкновениям на границе Венесуэлы и Колумбии присоединились мигранты

Столкновения на границе Венесуэлы и Колумбии продолжились с участием венесуэльских мигрантов, пытавшихся вернуться в родную страну.

Генсек Организации американских государств Луис Альмагро ранее сообщал, что в результате столкновений между правоохранительными органами и демонстрантами на границах Венесуэлы с Колумбией и Бразилией пострадали 335 человек.

Каракас принял решение закрыть границу с Колумбией в пограничном городе Кукута, в результате чего многие венесуэльцы не могут вернуться в страну.

Поскольку все пограничные мосты заблокированы, они пытались перейти вброд реку Тачира, разделяющую венесуэльский одноименный штат и колумбийский департамент Северный Сантандер. К мигрантам присоединилась группа протестующих, требующих от властей Венесуэлы принять гуманитарную помощь, передает РИА «Новости».

Против нарушителей с целью недопущения несанкционированного перехода границы применили слезоточивый газ. Люди стали забрасывать пограничников камнями.

Напомним, Венесуэла разорвала с Колумбией дипотношения. Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро обвинил Колумбию в подготовке нападения на Венесуэлу.