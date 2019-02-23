Венесуэла разорвала с Колумбией дипотношения

Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро объявил, что Каракас разрывает дипломатические отношения с Боготой из-за готовящегося Колумбией нападения на Венесуэлу.

Мадуро отметил, что его администрация «была очень терпелива по отношению к Колумбии», передает ТАСС.

«Но мы не можем больше смотреть, как Колумбия готовит нападение на Венесуэлу», – подчеркнул президент Боливарианской Республики во время митинга в Каракасе.

«Я решил разорвать все политические и дипломатические отношения с правительством Колумбии. Я даю вашим дипломатическим представителям 24 часа на то, чтобы покинуть страну!» – сообщил Мадуро во время митинга в Каракасе.

Выступая перед своими сторонниками в Каракасе, президент Венесуэлы назвал своего колумбийского коллегу Ивана Дуке «дьяволом».

«У него лицо ангела. Но я бы потрепал его за щеки и сказал: «Ты дьявол, Иван Дуке, и ты не справишься с Венесуэлой»... Вон отсюда, дьявол, вон, сатана!» – заявил Мадуро.

Напомним, в субботу Венесуэла развернула войска на границе с Колумбией.

Перед этим вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес объявила о решении Каракаса временно закрыть три мостовых перехода на границе с Колумбией из-за серьезных угроз суверенитету Венесуэлы.

Президент Колумбии Иван Дуке счел решение Венесуэлы закрыть границу «отчаянием диктатуры».