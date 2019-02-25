Названы города-лидеры по числу вакансий

В число городов-лидеров по числу вакансий в 2018 году вошли Москва, Петербург и Краснодар, сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте труда Минтруда (ВНИИ труда).

Исследование ВНИИ труда проводилось на основе данных открытых источников, среди которых – государственный банк вакансий «Работа в России», HeadHunter, SuperJob, передает ТАСС.

«Количество вакансий: Москва – 540 тыс.; Санкт-Петербург – 248 тыс.; Краснодарский край – 224 тыс.; Свердловская область – 167 тыс.; Московская область – 155,245 тыс.; Ростовская область – 152 тыс.; Республика Татарстан – 146,154 тыс.; Республика Башкортостан – 144 тыс.; Красноярский край – 140 тыс.; Новосибирская область – 133 тыс.; Нижегородская область – 126 тыс.; Самарская область – 116 тыс.; Челябинская область – 112 тыс.», – сообщила пресс-служба вуза.

Детальный анализ показал, что в Москве больше всего пользовались спросом специалист по интернет-маркетингу, специалист по веб-дизайну (разработчик Web и мультимедийных приложений) и менеджер по информационным технологиям.

В Санкт-Петербурге топ-3 среди востребованных профессий оказались специалист по интернет-маркетингу, бухгалтер, сетевой и системный администратор.

В Краснодарском крае и Свердловской области наиболее популярной вакансией оказалась профессия педагога профессионального обучения, профобразования и дополнительного профобразования. На третьем месте в этих регионах оказались профессии педагога дошкольного образования и бухгалтера.

В Московской области самое большое количество вакансий в 2018 году было для консультантов в автомобилестроении, высокий спрос оказался среди бухгалтеров и сетевых и системных администраторов.

Результаты исследования были получены при помощи аналитической системы мониторинга развития профессионально-квалификационной сферы, созданной ВНИИ труда совместно с Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова.