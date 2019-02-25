Назван срок появления в России электронных водительских прав

Электронные водительские права в России могут появиться уже в 2020 году, они позволят не носить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля, сообщил начальник ГИБДД Михаил Черников.

Черников сказал РИА «Новости», что когда не было электронных баз данных, водительское удостоверение подтверждало, что сидящий за рулем человек имеет право на управление транспортным средством. «Сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем», – отметил он.

По его словам, нововведение поможет бороться с поддельными документами, а также со случаями использования одних прав похожими внешне водителями.

В декабре источник в правительстве сообщал, что в МВД могут отказаться от предложения оснащать микрочипами водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств (СТС), вместо этого предлагается ввести «цифровое» водительское удостоверение.