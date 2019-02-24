Московским водителям посоветовали «поберечься до весны»

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил жителей Москвы о ветре, снеге и гололеде, которые ожидаются в столичном регионе в понедельник, и призвал водителей быть аккуратнее на дороге.

«Будьте аккуратнее на дороге и паркуйтесь подальше от рекламных щитов, шатких заборов и деревьев. Все как обычно. Поберегите себя для весны», – говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на понедельник, 25 февраля, из-за сильного ветра.

На прошлой неделе москвичей просили выезжать на работу пораньше из-за плохой погоды.