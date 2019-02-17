Москвичей попросили выехать на работу пораньше

Специалисты ГУП «Мосгортранс» рекомендовали жителям восточных районов Москвы вплоть до 24 февраля выезжать из дома на работу пораньше из-за закрытых станций Сокольнической линии метрополитена.

В «Мосгортрансе» напомнили, что пять станций Сокольнической линии Московского метрополитена на участке от «Красносельской» до «Бульвара Рокоссовского» закрыты до 24 февраля для строительства новой, Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

«Всю неделю для жителей востока Москвы: МЦК, другие линии, наземные маршруты. Лучше раньше лечь спать, раньше встать, раньше выйти из дома», – говорится в сообщении «Мосгортранса» в Twitter.

Кроме того, сотрудники центра организации дорожного движения (ЦОДД) также рекомендовали заранее планировать свой маршрут.

«Помним о закрытом до 25 февраля северном участке Сокольнической линии. На машине стоит выезжать до 6.30 и лучше через Ярославку и Шоссе Энтузиастов, но и там будет плотно. И лучше выезжать заранее, имея в запасе 30-40 минут», – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Станции «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» заработают в обычном режиме 25 февраля в 05.30 мск.

Большая кольцевая линия (рабочее название – Третий пересадочный контур) – новая строящаяся линия Московского метрополитена. На схеме метро линия обозначена номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. Ожидается, что в будущем она включит в себя Каховскую линию.