Появилась неожиданная версия гибели оставленной в квартире трехлетней девочки

Жительница Кирова Мария, трехлетняя дочь которой умерла без воды и еды, оставшись запертой в квартире на трое суток, вероятно, не пыталась убивать своего ребенка; причиной трагедии могло стать то, что мать не согласовала график присмотра за девочкой с бабушкой, из-за чего та и оказалась одна, пишут СМИ.

Так, продавщица одного из местных магазинов продуктов, которая знала эту семью, рассказала «Московскому комсомольцу», что бабушка часто приглядывала за ребенком.

«Тут посетители, соседи Марии, нам рассказали, что девочка часто дома одна сидела – порой даже по двое-трое суток. Это была нормальная ситуация для той семьи. Люди жаловались участковому, тот мер не принимал. Говорят, что теперь полицейскому грозит уголовное дело», – рассказала женщина.

В свою очередь кировский юрист, правозащитник Ярослав Михайлов сообщил, что второе уголовное дело грозит участковому, но не полицейскому, а педиатру, ведь погибший ребенок с рождения не был у нее на приеме. В то же время юрист отмечает, что пожилая педиатр контролировала два участка и ей было трудно уследить за всеми.

«Насколько я понял, Мария договорилась со своей матерью, что та станет приглядывать за ребенком, когда она на работе», – сказал правозащитник в ответ на вопрос о том, посещала ли девочка детский сад.

Он уточнил, что мать погибшего ребенка работает администратором в клубе, а проживающий в Петербурге отец присылал алименты.

По его мнению, мать могла перекрыть воду в квартире, чтобы «ребенок не набедокурил, пока сидит один дома». «Мое мнение такое – вскоре после ее ухода должна была прийти бабушка, а женщина почему-то не пришла. Говорят, в поведении пенсионерки есть некие странности, собственно, как и у ее дочери», – сказал Михайлов.

Правозащитник добавил, что жители Кирова готовы «разорвать на части нерадивую мать». «Ее счастье, что была выбрана мера пресечения в виде ареста», – заключил он.

Знакомые женщины подтвердили изданию, что мать вела себя безответственно и даже подумывала о том, чтобы отдать девочку в детский дом.

Напомним, тело трехлетней девочки было обнаружено в одной из квартир в Кирове 20 февраля, ее нашла бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения. 21-летняя мать ребенка задержана, ее обвиняют в убийстве малолетнего с особой жестокостью. По предварительной информации, девочка долго и мучительно умирала от обезвоживания.

В пресс-службе регионального СК сообщили, что мать погибшей девочки не раскаивается в содеянном; по словам следователей, она признается, что намеренно заперла дочь дома одну. В дни, пока девочка умирала, сама женщина публиковала в социальных сетях селфи.