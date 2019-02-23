Ким Чен Ын отправился на встречу с Трампом на бронепоезде

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во второй половине дня в субботу отправился с железнодорожного вокзала Пхеньяна в Ханой, где планируется его встреча с американским президентом Дональдом Трампом.

Как сообщил ТАСС дипломатический источник, пожелавший остаться неназванным, северокорейский вождь на бронепоезде выехал около 17.00 по местному времени (11.00 мск субботы).

«Ожидается, что весь путь до столицы Вьетнама лидер КНДР проделает по железной дороге транзитом через Китай», – добавил источник.

Напомним, вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится в столице Вьетнама 27-28 февраля.