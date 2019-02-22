Школьника из Волгограда наградили медалью за найденное лекарство для мамы

Школьник из Волгограда Иван Шитик, искавший лекарство для своей мамы, получил медаль «За спасение жизни», сообщил представитель ГУМЧС по Волгоградской области.

В региональном главке рассказали, что мальчику, «который смог спасти свою маму, погибавшую от тяжелой болезни», вручили медаль «За спасение жизни», передает РИА «Новости».

«Получил награду Иван Шитик», – уточнили в МЧС.

Там также сообщили, что медали «За спасение жизни» получили еще двое школьников из города Волжский, которые помогли задержать грабителя, вырвавшего сумку у пенсионерки.

Напомним, в августе прошлого года сын Светланы Сидоровой по имени Иван расклеил во дворе объявления о том, что маме срочно нужно лекарство, которое в тот момент было невозможно достать в волгоградских аптеках.

В комитете здравоохранения Волгоградской области объяснили, что перебои с препаратом возникли из-за процедуры перерегистрации лекарства в России.

В итоге лекарство передали семье «добрые люди», у которых оно осталось, и его должно было хватить на курс лечения.

В конце августа женщину госпитализировали с высокой температурой и давлением, и через несколько дней ее прооперировал руководитель Центра ангионеврологии и нейрохирургии Кирилл Орлов, который специально прилетел в Волгоград из Новосибирска.

По его словам, пациентке надо было установить стент, который позволит рассосаться аневризме в головном мозге. В сентябре сообщалось, что женщина успешно перенесла операцию.