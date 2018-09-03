Мать расклеившего объявления о помощи школьника перенесла операцию

Жительница Волгограда Светлана Сидорова, благодаря объявлению сына которой вся страна подключилась к поискам лекарства «Нимотоп» для нее, успешно перенесла операцию и готовится ехать домой, об этом рассказал старший сын женщины Андрей Шитик.

«Мама чувствует себя намного лучше. Сегодня я забираю ее из больницы домой», – приводит его слова РИА «Новости».

Шитик, который сейчас служит по контракту в Вооруженных силах, рассказал, что его матери потребуется санаторное лечение для восстановления после операции. Он добавил, что на это время взял отпуск, а его младший брат Иван сейчас сосредоточен на учебе в школе.

21 августа сообщалось, что Сидорова попала в реанимацию с высокой температурой и давлением. Через несколько дней ее прооперировал руководитель Центра ангионеврологии и нейрохирургии Кирилл Орлов, который специально прилетел в Волгоград из Новосибирска.

В начале августа Светлана Сидорова оказалась на грани жизни и смерти. Врачам удалось ее спасти, они прописали женщине препарат «Нимотоп», которого не оказалось ни в одной аптеке Волгограда. 12-летний сын Светланы расклеил по подъездам ближайших домов написанные на листочках в клеточку призывы о помощи: «Очень нужно лекарство «Нимотоп». Помогите вылечить маму! Спасибо, Иван».

Тронутые призывом мальчика, люди быстро распространили новость по социальным сетям и СМИ. Люди стали звонить и предлагать помощь со всей страны, подключились даже актеры и депутаты, а позже – жители других стран. Лекарство удалось найти.