Дана правовая оценка фасовке яиц девятками

Министерство промышленности и торговли считает, что нарушений в фасовке куриных яиц по девять штук в контейнере нет; это не может считаться обманом потребителя, если фактическое количество товара соответствует указанному на этикетке, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

Так Евтухов отметил на обращение председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, в январе предлагавшего установить единые стандарты фасовки продуктов из потребительской корзины, передает ТАСС.

В ответе министерства говорится, что требования к пищевой продукции установлены техническими регламентами Таможенного союза, согласно которым маркировка должна быть достоверной, понятной и легко читаемой. При этом требований к фасовке продукции в фиксированном объеме техрегламент не содержит.

«Таким образом, соответствие количества продукции, указанного в маркировке, количеству упакованной пищевой продукции не может являться введением потребителя в заблуждение, потребитель имеет возможность делать осознанный выбор при покупке продуктов», – заметил Евтухов.

Дегтярев заявил, однако, что такой подход к проблеме является формальным. «Сколько времени должен потратить покупатель в магазине, чтобы высчитать реальную стоимость одного килограмма крупы, если в упаковках по 830 или 780 граммов? А пенсионеры и вовсе могут не заметить недовес, так как выросли на советских ГОСТах, когда молоко не продавали по 950 мл», – заявил он.

Депутат убежден, что все это – «маркетинговые уловки», призванные не создать многообразие выбора, а заработать денег на невнимательных, торопящихся с работы домой покупателях.

«Вопрос приведения фасовки продуктов питания, входящих в состав потребительской корзины, к единому стандарту стоит в повестке и требует решения», – уверен глава думского комитета.

Дегтярев также направлял депутатские запросы в Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор. В ответном письме главы ФАС Игоря Артемьева говорится, что ведомство рассмотрело обращение и не нашло нарушений антимонопольного законодательства в реализации товаров в таре дробных объемов. При этом в антимонопольной службе считают, что действия производителей могут нарушать нормы законодательства о защите прав потребителей. Там напомнили, что контрольные функции в этой сфере возложены на Роспотребнадзор.

Напомним, в январе новость о том, что яйца в России начали продавать девятками, вызвала большой общественный резонанс.