Яйца в России начали продавать девятками

На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках – в них не десять, а девять единиц продукта; яйца расфасованы в таре в три ряда по три штуки.

Снимок новой упаковки появился в соцсети Pikabu и вызвал большой резонанс среди пользователей. За два дня под новостью с заголовком «Девяток яиц, пожалуйста» появилось более 1,5 тыс. комментариев; их основная тема – необходимость обязать продавцов писать стоимость одной единицы товара, так как покупателю трудно рассчитать у прилавка, в какой таре выгоднее приобрести тот или иной продукт.

На ценнике «девятка яиц» указано, что они произведены на птицефабрике в селе Вараксино, однако на официальном сайте компании в каталоге продукции отсутствуют подобные упаковки.

Цены на куриное яйцо резко выросли в начале декабря, сообщает «Российская газета».

Эксперты сочли, что причиной тому стало желание торговых сетей побыстрее получить прибыль на фоне ожидания спроса на продукт перед праздниками – других причин для этого не было.

Между тем после новогодних каникул стоимость яиц не снизилась.

Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк заявил, что «достаточно много предложений по яйцу, порой есть даже избыток продукта», и потому «очень многие производители реализуют свою продукцию по себестоимости, а кто-то даже ниже себестоимости».

Ранее было объявлено, какие продукты подорожали в 2018 году сильнее всего.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чего ждать от цен в 2019 году.