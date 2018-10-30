Чего ждать от цен в 2019-м

После праздничных новогодних распродаж потребительские цены в России неизбежно начнут расти. Для этого есть как явные факторы – рост НДС и акцизов на бензин, так и пока потенциальные – это девальвация российской валюты. На что же ждать роста цен в новом году?

Можно выделить несколько основных факторов роста цен на различные товары в 2019 году. Во-первых, это повышение НДС с 18 до 20%, одобренное правительством летом 2018 года. Во-вторых, это рост акцизов на ряд товаров. И отдельно стоит выделить повышение цен на бензин из-за роста акцизов. Что же подорожает в новом году?

Алкоголь

Банк России в своем докладе прогнозирует рост цен в 2019 году на ряд товаров, в частности на алкоголь. Акцизы на алкоголь с нового года не повышаются, однако отменяются льготные акцизы на российское вино и шампанское из мест с защищенным географическим указанием. Льготы, кстати, убираются из-за требований ВТО. Все это привет к росту средних цен на вино на 0,9%, но в целом на индекс потребительских цен это повлияет незначительно, считает ЦБ.

Однако это не значит, что алкоголь в новом году не подорожает. «Абсолютно весь алкоголь ежегодно дорожает минимум на 5%. Факторов для этого много – в том числе рост ставки акцизов. Хотя в последние годы это уже не основной фактор, после того, как в 2012–2014 году была совершена акцизная революция, тогда за три года акцизы удвоили. Последние несколько лет большую роль играют чисто инфляционные факторы – рост цен на все составляющие бутылки водки или вина. Просто все дорожает, включая зарплаты сотрудников», – говорит директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

При этом дорогой алкоголь, по его словам, подорожает меньше, а более заметное удорожание в деньгах будет в сегменте дешевого алкоголя. Для примера: если в 2010 году самая дешевая бутылка легальной водки стоила 100–110 рублей, то сегодня – 240 рублей. То есть за девять лет водка подорожала более чем в два раза, а ежегодно цена росла более чем на 10%. Поэтому в среднем цены на алкоголь вырастут в новом году на 5%, но водка как особый продукт может подорожать сильнее.

Впрочем, не надо ждать подорожания алкоголя в моменте. Как правило, это происходит постепенно и по-разному у каждого производителя. А в предновогодний и праздничный период, наоборот, все стараются заработать на скидках и объемах. «С 15 декабря по 15 января продажи водки, коньяка, вина увеличиваются в полтора-два раза. Продажи игристых вин и шампанского возрастают вообще в четыре раза. Треть российских продаж игристых и шампанского приходится на два месяца – декабрь и январь», – говорит Дробиз.

Автомобили

Также в Банке России ожидают роста цен на легковые автомобили из-за увеличения акцизов на них на 4%. Впрочем, регулятор не ждет существенного удорожания машин в рознице (всего на 0,2%) и существенного влияния этого фактора на инфляцию. Однако в реальности ситуация может оказаться иной. Инфляция, повышение НДС и рост акцизов добавят автопроизводителям причин, чтобы поднять стоимость.

Только за 11 месяцев 2018 года новые автомобили в России подорожали на 12,5%. Наибольший рост отмечался в феврале (сразу на 4,5%) и в августе (на 2,2%),

посчитали в аналитическом агентстве «Автостат». В конце и начале года автопроизводители и дилеры традиционно предлагают наибольшие скидки. Но после скидок и распродаж прошлогодних моделей в феврале цены на машины традиционно растут из-за сезонного фактора и появления обновленных моделей.

По данным «Автостата», с сентября 2014 года по ноябрь 2018 года цены на новые автомобили в России выросли на 66%. Главная причина – девальвация российской валюты. Наконец рост стоимости автомобилей за четыре года «отыграл» падение рубля по отношению к основным валютам, констатируют в «Автостате». Курс доллара к рублю за это же время вырос на 75%, иены – на 65%, юаня – на 55%, евро – на 54%.

К сожалению, если рубль снова резко девальвирует в 2019-м, то и ценники в автосалонах станут переписывать намного активнее. Как это было, например, в конце 2014-го – начале 2015 годов на фоне резкого падения рубля.

Сигареты

Банк России также спрогнозировал подорожание сигарет на 4,6% из-за повышения акцизов на 9,1% с начала 2019 года. В годовую инфляцию данные изменения внесут менее 0,1 п. п.

Этим летом акцизы на табак уже увеличивали на 10%, что привело к удорожанию пачки сигарет на 5–6 рублей. Средняя цена пачки сигарет в России выросла до 110 рублей, а в целом варьируется между 80 и 200 рублями. Новый рост акцизов приведет к удорожанию пачки сигарет еще как минимум на 5–6 рублей. Однако, скорее всего, стоимость вырастет больше из-за роста еще и НДС с 18 до 20%. Надо сказать, что по сравнению с 2017 годом, когда пачка сигарет выросла в среднем аж на 15 рублей, в этом году рост был более плавным. Такой же ожидается и в 2019-м.

Дело в том, что сильное удорожание сигарет приводит к росту доли нелегальной продукции, которая заходит на российский рынок из стран – членов ЕАЭС, где акцизы на табак значительно ниже, чем в России. Например, в Белоруссии акцизы и цена на сигареты меньше в три раза. Неудивительно, что оттуда текут сигаретные реки. Доля нелегальных сигарет за год удвоилась: в третьем квартале 2018 года достигла 8,4% против 4,5% за аналогичный период 2017 года (данные компании Nielsen). Очередной рост акцизов ситуацию лишь усугубит. Решить проблему можно будет лишь после выравнивания ставок акциза на сигареты внутри ЕАЭС, что сделать не так просто.

Продукты питания

Кроме сезонного всплеска цен, например на овощи и фрукты в зимний период, рост НДС и удорожание бензина приведут к новым ценникам во всей рознице.

«Топливная составляющая в себестоимости того или иного продукта зависит от частоты и расстояния перевозок «от поля до прилавка». Большая часть сельскохозяйственной продукции перевозится автотранспортом. Доля расходов на топливо высока, например, в растениеводческом бизнесе, где регулярно используется специализированная техника и автотранспорт», – говорит исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Так, по его данным, доля бензина в себестоимости продуктов растительного происхождения находится на уровне 13%. По картофелю она составляет 14–16% в зависимости от логистических и агротехнологических особенностей региона. В себестоимости продуктов животноводства доля бензина ниже – около 4%.

«За счет роста логистических издержек отпускные цены на отечественные продукты питания могут вырасти на 1–8% в зависимости от категории. На их рост также окажет влияние усиление налоговой и неналоговой нагрузки на бизнес», – считает Дмитрий Востриков. Впрочем, в страхе перед снижением потребительского спроса, который и так невысок, производители будут стараться найти возможность избежать резкого повышения цен. Однако растущие издержки, пусть и постепенно, все равно будут переложены на плечи покупателей.

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Вопреки широко распространенному мнению, эффект от повышения ставки НДС вряд ли будет носить взрывной характер. «На самом деле участники производственных цепочек и импортеры уже закладывают повышенную ставку в цену товаров с целью нивелирования рисков потерь в связи с реализацией товаров, произведенных в 2018 году, которые будут поставлены конечному потребителю только после 1 января. Это достаточно хорошо видно по росту темпов инфляции», – отмечает Алексей Антонов из «Алор Брокер». Если в июле годовая инфляция была еще 2,5%, то уже в августе она ускорилась до 3,1%, в сентябре – до 3,4%, в октябре – до 3,5%, а в ноябре составила уже 3,8%. Данные по декабрю тоже указывают на ускорение инфляции.

«Основной удар по ценам придется, конечно, на середину-конец первого квартала 2019 года, когда будут распроданы сформированные в 2018 году товарные запасы, но в целом вклад повышенной ставки НДС в общий рост цен не превысит 3–5%», – считает Яковенко.

Куда более важным является ожидаемый в новом году рост цен на топливо. От индексации топливных акцизов этим летом правительство отказалось, однако с января 2019 года оно все-таки состоится: акциз на бензин вырастет на 3,7 тыс. рублей за тонну, на дизтопливо – на 2,7 тыс. рублей. «Влияние топлива на розничные цены мы ощутим достаточно скоро, и оно будет существенным. Эффект от повышения акциза и НДС в целом можно оценить в дополнительные 2,5–3 рубля к каждому литру топлива, реализованного на НПЗ, уже к концу первого квартала. Рост цен на топливо будет подгонять инфляцию», – говорит Яковенко.

Так или иначе, стоимость бензина влияет на логистические и транспортные издержки любой компании. Тарифы на грузоперевозку закладываются в себестоимость продуктов, которую компании, конечно, захотят переложить на плечи потребителей. Поэтому удорожание бензина и дизтоплива подстегнет рост цен как на продукты питания, так и на непродовольственные товары – одежду, обувь, бытовую технику и т. д.

И, конечно, есть еще потенциальный фактор ускорения инфляции – это курс российского рубля. Девальвация делает более дорогой не только импортную продукцию (в том числе лекарства), но и российскую, которая зависит от импортных комплектующих или импортного сырья. Например, сельское хозяйство использует импортные семена, а производители одежды и обуви закупают импортные ткани и фурнитуру и т. д.

Пока рынок ставит на ослабление российской валюты и укрепление американской. «Даже с учетом повышения ключевой ставки со стороны ЦБ, которая с сентября в результате двух раундов уже выросла на 50 б. п., в целом рубль остается под давлением нестабильности на рынке нефти, геополитической нестабильности в связи с обострением отношений с Украиной, а также общего охлаждения интереса зарубежного капитала к развивающимся рынкам. Поэтому вряд ли к концу следующего года рубль существенно укрепится», – считает Яковенко.