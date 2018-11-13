Как будут расти цены в следующем году

С каждым месяцем Росстат фиксирует все большее ускорение роста цен. А ведь снижение инфляции до четырех процентов еще недавно было самой большим предметом гордостилично главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Что же вызвало такой рост, до какого уровня он дойдет в следующем году - и означает ли происходящее, что эпоха низкой инфляции в России заканчивается?

Совсем недавно, в 2017 году ЦБ добился самой низкой за всю новейшую историю России инфляции – всего 2,5%. И в этом году регулятор направил все свои силы на то, чтобы удержать показатель на низком уровне.

Однако в ноябре Росстат зафиксировал ускорение инфляции до 0,5%. Тогда как в октябре она была на уровне 0,4%, а в августе и вовсе почти на нулевом уровне. В итоге в годовом выражении отмечается ускорении инфляции до 3,8% против 3,5% в предыдущем месяце.

При этом целевой уровень Центробанка – 4%, который он пытается не превысить. И если в этом году выполнить цель еще удастся, то вот в 2019 году – вряд ли. Уже в первый месяц нового года экономисты ждут продолжения тенденции разгона инфляции, а за год она может даже удвоится – в худшем случае.

Что же гонит цены вверх? Прежде всего, продовольствие – в ноябре цены на продукты выросли сразу на 1%. Даже в октябре повышение было лишь 0,6%. В частности, уже второй месяц подряд дорожают яйца, сахар, крупы и мясо. Кроме того, поднялись цены на овощи и фрукты сразу на 3,4% (в октябре – на 1,1%+), что, впрочем, является традиционным в осенне-зимний период. Непродовольственные товары росли в цене не так существенно, выделились лишь табачные изделия, чистящие средства и медикаменты. Радуют цены на услуги: в ноябре – нулевой рост, в октябре – минус 0,1%. Подорожали лишь бытовые услуги и услуги в сфере культуры.

«Инфляция обычно начинает ускоряться в октябре, после сбора урожая. На декабрь традиционно приходится пик роста потребительских цен второй половины года», – говорит Анастасия Соснова из ИК «Фридом Финанс».

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Сыграло свою роль и повышение цен на автомобильное топливо. Правительству в ручном режиме, правда, удалось оставить это «безобразие», но осадок мог остаться. «Скорее всего, рост цен на топливо нашел свое отражение в увеличении стоимости внутренних перевозок, что способствует росту потребительских цен», – не исключает Виталий Манжос ИК «Алго Капитал». Справедливости ради, ускорение инфляции в ноябре нельзя назвать драматичным. Однако появилась угроза ее разгона в новом году и выхода показателя за пределы 4%.

Для такого рост есть ряд объективных предпосылок. Во-первых, хотя рост стоимости продовольствия осенью и зимой и является сезонным, однако динамика роста отличается год от года в зависимости от урожая. И если в прошлом году урожай зерновых бил даже советские рекорды, то в этом – ситуация иная. «В 2018 году в России сократилось количество собранных зерновых культур. Очевидно, что текущий рост стоимости муки, крупы и комбикормов негативно отражается на цене широкого спектра продовольственных товаров», – говорит Виталий Манжос.

Кроме того, с нового года, как известно, будет повышена ставка НДС. «Многие производители начинают увеличивать отпускные цены загодя», – добавляет Манжос. Традиционная в начале года индексация тарифов естественных монополий, конечно, тоже подтолкнет инфляцию.

Наконец, ключевой фактор - динамика курса рубля.

Чем сильнее девальвирует российская валюта, тем хуже показатели инфляции. «Ослабление курса рубля означает удорожание импортных товаров. Поэтому августовское и сентябрьское падение курса рубля с некоторой временной задержкой способствовало росту внутренних цен в ноябре», – говорит Манжос. Например, подорожание ряда непродовольственных товаров (включая одежду, обувь и медикаменты) является как раз следствием ослабления рубля на 20% относительно локального минимума конца февраля, отмечает главный экономист ФК «Уралсиб» Алексей Девятов.

Казалось бы, если ОПЕК+ удастся сохранить высокие цены на нефть, не ниже 60 долларов за баррель, то рублю не о чем было бы переживать, как и покупателям – в магазинах. При успешном заключении сделки ОПЕК+ цены на нефть могут начать восстанавливаться до 63-65 долларов, сформировав канал для укрепления рубля до 65,2-66,7, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Но парадокс заключается в том, что основной угрозой для рубля выступают даже не макроэкономические, а внешнеполитические факторы. «Возможное введение жестких санкций в отношении суверенного долга РФ, а также против отечественной банковской системы может стать стимулом для дальнейшего ослабления курса отечественной валюты и роста инфляции», – предупреждает Манжос. По его мнению, официальные прогнозы ускорения инфляции до 5-5,5% в 2019 году как раз связаны с оценками вероятного ослабления рубля в новом году.

По мнению экономиста,

скорее всего, в 2019 году может случиться резкое ослабление курса рубля, что выльется в рост потребительских цен в течение одного-трех последующих месяцев.

«Однако по опыту прошлых лет мы знаем, что моменты резкого ускорения инфляции сменяются продолжительными периодами ее сокращения. Годовой уровень инфляции может оказаться заметно ниже пиковых месячных значений и может составить 5-6% или несколько выше», – заключает Манжос.

Согласно расчетам Девятова, уже в марте-апреле 2019 года инфляция вырастет до 5,9–6% год к году, а по итогам года окажется значительно выше четырехпроцентного целевого уровня ЦБ РФ.

Учитывая такой большой набор факторов «за» ускорение инфляции, а также высокие ожидания роста цен, ЦБ РФ может решиться на превентивное повышение ставки уже 14 декабря этого года. Аналитики Росбанка оценивают вероятность увеличение ставки регулятором на 0,25% с полноценным возобновление покупок валюты на открытом рынке в 60%. Все эти события способны заставить россиян снова начать сберегать, а не тратить.