Как будут расти цены в следующем году

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9 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:05  |  vz.ru
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Почему Россия обогнала США в гонке ледоколов

«Вайгач» может пробить канал в 34 метра. Возможности новых ледоколов куда серьезнееФото: Руслан Шамуков/ТАСС
«Мы лишились главного морского пути между Азией и Европой», – бьют тревогу американские конгрессмены. За океаном с тревогой подсчитывают количество российских ледоколов. Новые атомоходы, первый из которых выйдет в Арктику через два года, превратят Севморпуть в круглогодично свободные воды. Впрочем, почивать на лаврах России не стоит – новейшие атомоходы строят не только у нас. Подробности...
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«Единая Россия» станет более открытой

Владимир Путин напомнил, что «Единая Россия» в течение многих лет доказывает свою состоятельность и способность принимать ответственные решенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
В Москве завершился двухдневный съезд «Единой России». Выступивший перед делегатами Владимир Путин призвал работать на результат, а не топтаться на месте, и не допускать заносчивости и хамства. После обсуждения кодекса поведения было решено создать партийную комиссию по этике. По оценке наблюдателей, такое стремление к обновлению поможет ЕР осуществить легкий ребрендинг, а «какое-то количество членов партии останется без партбилетов». Подробности...
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России предлагают подлостью купить участие в Олимпиаде-2020

Команда Зубкова не желает расставаться с завоеванными на Олимпиаде медалямиФото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»
Российский суд вновь отказался подчиняться международной инстанции. На этот раз речь идет ни много ни мало об олимпийской медали, завоеванной в Сочи бобслеистом Александром Зубковым. Однако на самом деле на кону гораздо большее – участие всей олимпийской команды России в Олимпиаде-2020 в Токио. Подробности...
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«Желтые жилеты» уничтожили политическое будущее Макрона

«Желтые жилеты» выработали пакет из 42 требованийФото: Benoit Tessier
В субботу во Франции ожидается новая, еще более мощная волна протестов, охвативших в последние дни всю страну. Власти предпринимают чрезвычайные меры, пытаясь сохранить контроль над ситуацией – в города входит армия, в Елисейском дворце опасаются путча. Но будет путч или нет – похоже, на политических амбициях президента Макрона точно уже можно ставить крест. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Народ с открытыми настежь дверями

Дмитрий Ольшанский, публицист
Каждый народ в двадцатом веке нашел свой дом. У кого-то хороший, у кого-то плохой, но у каждого – свой. И только русский народ так и сидит на ступеньках казенной коробки с открытыми настежь дверями. Подробности...

Почему с Трампом бесполезно разговаривать

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Да, нынешний хозяин Белого дома является прагматиком и не отягощен фобиями в отношении Москвы. Однако в то же время Трамп принципиально не готов принять новый многополярный мир, который строят Россия и Китай. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Иногда и у меня срывает крышу

Виталий Лейбин, главный редактор журнала "Русский репортер"
Зло – не сама правда о событиях, и даже не ее моральная оценка. Злом является тезис, что все, кто с тобой не согласен, уже по другую сторону моральной границы. Не люди, орки, и к ним законы человеческие неприменимы. Подробности...
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    Почему Арктика имеет критическое значение для России

    Что известно об алкоголизме Порошенко

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    Чем обернулось военное положение на Украине

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      Названа самая красивая девушка мира

      На конкурсе «Мисс мира» определили самую красивую девушку 2018 года. Победительницей состязания стала 26-летняя жительница Мексики Ванесса Понсе, которая работает директором реабилитационного центра. Россиянка смогла войти лишь в 30-ку лучших
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      «Яндекс» представил новый телефон

      Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабря
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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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        Экологи советуют выбирать для украшения на Новый год именно живую ель. А какую елку поставите вы?
        • Живую ель или сосну

        • Искусственную ель

        • Ничего

        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

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          Как будут расти цены в следующем году

          Ускорению инфляции помогает слабый рубль    9 декабря 2018, 10:01
          Фото: Виталий Невар/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          С каждым месяцем Росстат фиксирует все большее ускорение роста цен. А ведь снижение инфляции до четырех процентов еще недавно было самой большим предметом гордостилично главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Что же вызвало такой рост, до какого уровня он дойдет в следующем году - и означает ли происходящее, что эпоха низкой инфляции в России заканчивается?

          Совсем недавно, в 2017 году ЦБ добился самой низкой за всю новейшую историю России инфляции – всего 2,5%. И в этом году регулятор направил все свои силы на то, чтобы удержать показатель на низком уровне.

          Однако в ноябре Росстат зафиксировал ускорение инфляции до 0,5%. Тогда как в октябре она была на уровне 0,4%, а в августе и вовсе почти на нулевом уровне. В итоге в годовом выражении отмечается ускорении инфляции до 3,8% против 3,5% в предыдущем месяце.

          При этом целевой уровень Центробанка – 4%, который он пытается не превысить. И если в этом году выполнить цель еще удастся, то вот в 2019 году – вряд ли. Уже в первый месяц нового года экономисты ждут продолжения тенденции разгона инфляции, а за год она может даже удвоится – в худшем случае.

          Что же гонит цены вверх? Прежде всего, продовольствие – в ноябре цены на продукты выросли сразу на 1%. Даже в октябре повышение было лишь 0,6%. В частности, уже второй месяц подряд дорожают яйца, сахар, крупы и мясо. Кроме того, поднялись цены на овощи и фрукты сразу на 3,4% (в октябре – на 1,1%+), что, впрочем, является традиционным в осенне-зимний период. Непродовольственные товары росли в цене не так существенно, выделились лишь табачные изделия, чистящие средства и медикаменты. Радуют цены на услуги: в ноябре – нулевой рост, в октябре – минус 0,1%. Подорожали лишь бытовые услуги и услуги в сфере культуры.

          «Инфляция обычно начинает ускоряться в октябре, после сбора урожая. На декабрь традиционно приходится пик роста потребительских цен второй половины года», – говорит Анастасия Соснова из ИК «Фридом Финанс».

          Сыграло свою роль и повышение цен на автомобильное топливо. Правительству в ручном режиме, правда, удалось оставить это «безобразие», но осадок мог остаться. «Скорее всего, рост цен на топливо нашел свое отражение в увеличении стоимости внутренних перевозок, что способствует росту потребительских цен», – не исключает Виталий Манжос ИК «Алго Капитал». Справедливости ради, ускорение инфляции в ноябре нельзя назвать драматичным. Однако появилась угроза ее разгона в новом году и выхода показателя за пределы 4%.

          Для такого рост есть ряд объективных предпосылок. Во-первых, хотя рост стоимости продовольствия осенью и зимой и является сезонным, однако динамика роста отличается год от года в зависимости от урожая. И если в прошлом году урожай зерновых бил даже советские рекорды, то в этом – ситуация иная. «В 2018 году в России сократилось количество собранных зерновых культур. Очевидно, что текущий рост стоимости муки, крупы и комбикормов негативно отражается на цене широкого спектра продовольственных товаров», – говорит Виталий Манжос.

          Кроме того, с нового года, как известно, будет повышена ставка НДС. «Многие производители начинают увеличивать отпускные цены загодя», – добавляет Манжос. Традиционная в начале года индексация тарифов естественных монополий, конечно, тоже подтолкнет инфляцию.

          Наконец, ключевой фактор - динамика курса рубля.

          Чем сильнее девальвирует российская валюта, тем хуже показатели инфляции. «Ослабление курса рубля означает удорожание импортных товаров. Поэтому августовское и сентябрьское падение курса рубля с некоторой временной задержкой способствовало росту внутренних цен в ноябре», – говорит Манжос. Например, подорожание ряда непродовольственных товаров (включая одежду, обувь и медикаменты) является как раз следствием ослабления рубля на 20% относительно локального минимума конца февраля, отмечает главный экономист ФК «Уралсиб» Алексей Девятов. 

          Казалось бы, если ОПЕК+ удастся сохранить высокие цены на нефть, не ниже 60 долларов за баррель, то рублю не о чем было бы переживать, как и покупателям – в магазинах. При успешном заключении сделки ОПЕК+ цены на нефть могут начать восстанавливаться до 63-65 долларов, сформировав канал для укрепления рубля до 65,2-66,7, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

          Но парадокс заключается в том, что основной угрозой для рубля выступают даже не макроэкономические, а внешнеполитические факторы. «Возможное введение жестких санкций в отношении суверенного долга РФ, а также против отечественной банковской системы может стать стимулом для дальнейшего ослабления курса отечественной валюты и роста инфляции», – предупреждает Манжос. По его мнению, официальные прогнозы ускорения инфляции до 5-5,5% в 2019 году как раз связаны с оценками вероятного ослабления рубля в новом году.

          По мнению экономиста,

          скорее всего, в 2019 году может случиться резкое ослабление курса рубля, что выльется в рост потребительских цен в течение одного-трех последующих месяцев.

          «Однако по опыту прошлых лет мы знаем, что моменты резкого ускорения инфляции сменяются продолжительными периодами ее сокращения. Годовой уровень инфляции может оказаться заметно ниже пиковых месячных значений и может составить 5-6% или несколько выше», – заключает Манжос.

          Согласно расчетам Девятова, уже в марте-апреле 2019 года инфляция вырастет до 5,9–6% год к году, а по итогам года окажется значительно выше четырехпроцентного целевого уровня ЦБ РФ.

          Учитывая такой большой набор факторов «за» ускорение инфляции, а также высокие ожидания роста цен, ЦБ РФ может решиться на превентивное повышение ставки уже 14 декабря этого года. Аналитики Росбанка оценивают вероятность увеличение ставки регулятором на 0,25% с полноценным возобновление покупок валюты на открытом рынке в 60%. Все эти события способны заставить россиян снова начать сберегать, а не тратить.


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