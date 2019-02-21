Египетский спутник вывели на целевую орбиту

Роскосмос заявил, что египетский спутник Egyptsat-A, запущенный с Байконура при помощи ракеты-носителя «Союз 2.1б» и разгонного блока «Фрегат», выведен на целевую орбиту.

Источник отметил, что разгонный блок «Фрегат» компенсировал недовыведение спутника Egyptsat-A на нужную орбиту, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что при запуске египетского спутника с Байконура могла произойти нештатная ситуация, с которой «Фрегат» может справиться с помощью заложенной в него системы.