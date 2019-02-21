Источник заявил о способности «Фрегата» исправить нештатную ситуацию

Топлива в разгонном блоке «Фрегат» достаточно, чтобы исправить нештатную ситуацию при выведении египетского спутника, заявил источник.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что при запуске египетского спутника Egyptsat-A при помощи российской ракеты-носителя «Союз» и разгонного блока «Фрегат» могла произойти нештатная ситуация. При этом источники отмечали, что в разгонный блок заложена программа, которая может нивелировать последствия нештатной ситуации.