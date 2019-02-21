Россия запланировала передать Венесуэле лекарства и медтехнику

В четверг Россия собралась передать в Венесуэлу по линии Всемирной организации здравоохранения лекарства и медицинское оборудование.

Об этом стало известно из дипломатического источника, передает ТАСС.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщал о получении 300 тонн гуманитарной поддержки от России. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что не располагает информацией о том, отправляла ли Россия гуманитарную помощь в республику.