Пескову задали вопрос о гуманитарной помощи Венесуэле

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, отправляла ли Россия гуманитарную помощь Венесуэле.

О данной гуманитарной помощи ранее заявлял глава Венесуэлы Николас Мадуро. По его словам, в общей сложности было получено 300 тонн.

На вопрос о реальности и сути такой поддержки Песков ответил: «Мне нужно уточнять», передает РИА «Новости». Между тем, по его словам, для России заимовыгодно сотрудничество с Венесуэлой.

Ранее агентство Блумберг сообщило, что правительство Николаса Мадуро поручило группе около 50 компаний по производству потребительских товаров открыть банковские счета в России, Турции, Китае и Индии и начать выстраивать отношения с поставщиками в этих странах. «Что касается поручения венесуэльскими властями – наверное, нужно, чтобы именно венесуэльские власти их комментировали, легитимные венесуэльские власти», – сказал Песков.