Мадуро рассказал о 300 тоннах гумпомощи из России

В среду Венесуэла получит 300 тонн гуманитарной помощи из России, сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

Он подчеркнул, что гумпомощь прибудет в Венесуэлу «легально, в международный аэропорт Каракаса». В частности, из России привезут медикаменты, передает РИА «Новости».

По словам Мадуро, Венесуэла ежедневно получает гуманитарную поддержку.

Мадуро призвал венесуэльских ученых создать собственные технологии для коммуникаций, но при этом заявил, что не намерен отказываться от западных социальных сетей: Instagram, Facebook, Twitter, Periscope, YouTube, WhatsApp. Однако он посетовал на цензуру, которой подвергается в этих сетях.

Мадуро также заявил, что Венесуэла должна создавать собственные системы вооружения для обороны страны, передает ТАСС.

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В сообщении правительства Венесуэлы говорится, что Каракас возлагает ответственность за любое возможное нарушение мира в стране на США и их президента Дональда Трампа.