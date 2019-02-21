Подруга поддержала мать найденного на МКАД ребенка

Подруга Надежды Куликовой, чьего шестилетнего сына нашли с мешком на голове после ночи в парке «Лосиный остров», Светлана Терехина рассказала, что в поддержку подсудимой сейчас собирают подписи.

Она высказалась по поводу того, что мать специально могла оставить ребенка в парке с мешком на голове, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

«Собрали подписи. Мы не верим в это (обвинение). Тем более не верим, что ребенок в шесть лет бродил по какому-то лесу. Не могла она этого сделать. Не могла. Да она с него пыль сдувала, она на него голос никогда не повышала», – рассказала Терехина.

Также она рассказала, что мать возила ребенка в церковь для встречи с батюшкой, а не для того, чтобы «изгонять бесов».

По словам подруги, незадолго до этого мать ребенка взяла в банке кредит на 1,7 млн, после чего уехала с подругой отдыхать на Филиппины.

Ранее в СМИ рассказали, что Куликова называла сына бесноватым и рассказывала о его склонности к садизму: сообщалось, что он отрезал ножом птицам головы и пытался утопить собаку.

Напомним, мать шестилетнего ребенка обратилась в полицию с заявлением о пропаже 18 февраля. Ребенок провел в парке Москвы целую ночь, позже его обнаружили на МКАД с мешком на голове. Мать ребенка задержали по подозрению в покушении. Куликова рассказала свою версию событий.