В Мюнхене открыли стрельбу, есть погибшие

Два человека, включая предполагаемого нападавшего, погибли в перестрелке в немецком Мюнхене.

Стрельба произошла на строительной площадке. На месте происшествия нашли два тела, а также огнестрельное оружие, передает РИА «Новости». Утверждается, что угрозы для населения нет, тем не менее некоторые дороги перекрыты. Ведется расследование.

В Москве полиция расследует массовую драку со стрельбой на 1-й Курьяновской улице у кафе «Неолит» с участием примерно 20 человек. Стреляли из травматического оружия, подозреваемые – в основном выходцы с Кавказа.