Сенатор: Идеальные отношения Путина и Лукашенко раздражают Запад

«Заявление экс-генсека НАТО – это сигнал о том, что спецоперация по Белоруссии уже начата», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя заявление экс-генсекретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена о якобы желании России захватить Белоруссию. Сенатор отметил, что при Лукашенко у Москвы и Минска сложились идеальные отношения, и это не устраивает Запад.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что заявление экс-генсекретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, который сейчас работает помощником президента Украины, о якобы возможной войне и последующей аннексии Россией Белоруссии – это часть информационно-психологической кампании против Минска.

«Извне уже лет 15 целенаправленно проводится спецоперация по стравливанию России и Белоруссии. Это делается очень тонко через СМИ, через молодежь, особенно ту, которая получает образование в Польше и Литве. На Западе эта работа ведется планово и профессионально», – считает сенатор.

По его словам, заявления бывшего генсека НАТО указывают на недовольство Запада администрацией Александра Лукашенко. «Они считают, что Лукашенко должен уйти. С одной стороны, они заигрывают с ним, как в свое время с президентом Украины Виктором Януковичем, а с другой – стараются убрать», – пояснил политик.

Клинцевич подчеркнул, что при Лукашенко у России и Белоруссии сложились идеальные отношения, а противоречия «носят технический характер». «Идеальные отношения двух президентов не устраивают Запад. Последняя встреча президентов, их совместное интервью вызывает у Запада колоссальное раздражение. Заявление экс-генсека НАТО – это сигнал о том, что спецоперация по Белоруссии уже начата», – считает Клинцевич.

Он убежден, что в реальности белорусам не нужен опыт грузин и украинцев по построению «демократии», однако попытки навязать подобные политические модели будут предприниматься и впредь.

«В Белоруссии эксплуатируются внутренние проблемы, а проплаченные оппозиционные лидеры начнут манить морковкой свободы на Западе, посулят каждому белорусу возможность в течение трех месяцев уезжать на заработки в ту же Польшу или другую страну ЕС, где можно свободно помыть посуду, убраться за хозяином, вернуться, отметиться и снова вернуться к хозяину. Украинцы это прошли, а сейчас эту ситуацию навязывают белорусам», – подытожил Франц Клинцевич.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, бывший генсек НАТО утверждает, что «уберечься от агрессии россиян» можно с помощью реформ, которые ведут к «демократии и свободе». По его словам, Путин якобы заявил о необходимости включить Белоруссию в «большое русское государство, как Крымский полуостров».

В действительности Путин говорил о необходимости более тесной интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии. В ответ Лукашенко сказал о том, что если народы двух стран готовы к объединению, то президенты выполнят их волю.

Напомним, ранее Расмуссен призывал Белоруссию ориентироваться на опыт Украины и Грузии, чтобы сделать свою страну демократическим государством.