Экс-генсек НАТО попытался стравить Белоруссию с Россией

Бывший генсек НАТО, советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен попытался запугать Белоруссию «российской агрессией».

По его словам, если Минск не проведет реформы, то в Белоруссии повторится «украинский сценарий», причем понимает под этим Расмуссен «войну и аннексию» со стороны России.

Он утверждает, что «уберечься от агрессии россиян» можно с помощью реформ, которые ведут к «демократии и свободе», пишет LIGA.net.

Расмуссен также утверждает, что глава российского государства Владимир Путин якобы заявил о необходимости включить Белоруссию в «большое русское государство, как Крымский полуостров».

При этом Расмуссен отметил, что после «переориентации к свободе и демократии» Минск сможет рассчитывать на «большую помощь от Запада».

В действительности Путин говорил, что считает необходимой более тесную интеграцию в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

Путин предлагает «в спокойном режиме, деловом, дружеском режиме понять, где в рамках Союзного государства мы можем двигаться вперед, не нанося никакого ущерба странам, народам, а, наоборот, создавая лучшие условия для будущего наших стран».

Белорусский лидер Александр Лукашенко сказал о том, что если народы двух стран готовы к объединению, то президенты выполнят их волю.