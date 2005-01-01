В Германии вскрыли схему вывода денег из России в Европу

Следователи в Германии конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в рамках расследования дела о схеме отмывания денег, связанной с Россией, пишет Associated Press.

Утверждается, что было изъято имущество стоимостью 40 млн евро и еще миллионы наличными. Расследование в отношении трех человек, личность которых не раскрывается, велось в течение трех лет. Деньги изымались в том числе в трех немецких и одном латвийском банке, пишет Associated Press.

Схема была связана с инвестициями в дорогостоящую недвижимость в Германии. Утверждается, что мошенники смогли вывести 22 млрд долларов из России в Европу через молдавские и латвийские банки с использованием фиктивных компаний.