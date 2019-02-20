Германия не подтвердила выплаты пенсий бельгийским эсесовцам

Министерство труда Германии опровергло информацию о выплатах пенсий бывшим бельгийским солдатам «Ваффен-СС», сообщило агентство Associated Press.

После того, как Бельгия решила попросить немецкое правительство больше не выплачивать пенсии бельгийским эсесовцам, в Германии начались проверки, передает «Интерфакс».

Сообщается, что пенсию в Бельгии получают только 18 инвалидов второй мировой войны, но бывших военнослужащих гитлеровской армии среди них нет.

Информация о выплате Германией пенсий нацистам из Бельгии появилась в бельгийских СМИ. В частности, издание De Morgen утверждало, что Германия как правопреемница Третьего Рейха продолжает перечислять «гитлеровские» пенсии эсесовцам и их наследникам.