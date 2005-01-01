Стал известен размер нынешних «гитлеровских» пенсий для нацистов в Бельгии

В Бельгии 27 жителей страны все еще получают от Берлина «гитлеровскую» пенсию бывшим солдатам Третьего Рейха, сообщают СМИ.

Пенсии назначены в 1941 году в соответствии с декретом Адольфа Гитлера. Берлин продолжает их выплачивать, поскольку Германия признала себя правопреемницей Третьего Рейха, передает РИА «Новости» со ссылкой на De Morgen.

Все получатели пенсии – нацисты или их наследники. Гитлер лично гарантировал выплаты за «лояльность, верность и послушание».

Размер пенсий составляет 425 – 1 тыс. 275 евро.

Группа бельгийских парламентариев готовит резолюцию с призывом к кабмину добиться прекращения выплат, но издание считает, что депутатов больше волнует вопрос налоговых отчислений с «гитлеровских» пенсий.