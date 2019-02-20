Появилось видео испытаний беспилотного подводного комплекса «Посейдон»

Российские телеканалы впервые продемонстрировали кадры полигонного испытания подводного беспилотного аппарата «Посейдон».

На ролике РЕН ТВ, который длится несколько секунд, показан выход «Посейдона» из контейнера, имитирующего соответствующий отсек подводной лодки-носителя этого аппарата.

Ранее в среду министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что морские полигонные испытания «Посейдона» успешно завершены.

Перед этим в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что уже будущей весной на воду будет спущена первая подлодка-носитель «Посейдона».