AliExpress будет продавать в соцсети «ВКонтакте»

Онлайн-магазин AliExpress Russia с февраля реализует проект по тестированию интернет продаж через социальные сети в России.

Интеграция товаров в соцсеть «ВКонтакте» начнется в конце февраля. Весь ассортимент из нескольких десятков миллионов товарных наименований и оплата товара, в том числе с помощью платежной системы VK Pay, станут доступны в течение ближайших месяцев.

AliExpress рассчитывает, что благодаря интеграции его активная аудитория удвоится в течение года, передает «Интерфакс».

ПАО «Мегафон», Mail.Ru Group, РФПИ и Alibaba в сентябре 2018 года объявили о создании СП в области электронной коммерции. По итогам сделки совладельцами СП AliExpress Russia станут Alibaba Group (48%), «Мегафон» (24%), Mail.Ru Group (15%) и РФПИ (13%). Как ожидается, сделка будет закрыта в первом квартале 2019 года.