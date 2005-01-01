Японский военный самолет пропал с радаров

Над Японским морем пропал с радаров многоцелевой боевой самолет F-2 Сил самообороны Японии, сообщают СМИ.

Самолет вылетел с базы Цуики для тренировочного полета и в среду пропал с радаров в районе префектуры Ямагути, передает ТАСС со ссылкой на NHK.

Как сообщил министр обороны Японии Такэси Ивая, установлено, что оба члена экипажа живы, передает РИА «Новости».

«Оба летчика спасены и находятся в сознании», – сказал он, добавив, что «не зафиксировано никакого ущерба» от падения самолета.

Поиски самолета, который упал в Японское море, на данный момент продолжаются, передает «Киодо».