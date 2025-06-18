В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.2 комментария
В Мытищах мигрантка избила ребенка на детской площадке
В подмосковном городе Мытищи иностранка ударила восьмилетнего мальчика на детской площадке, ее задержали, суд отправил женщину под домашний арест, сообщили в ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел на улице Борисовка, уроженка одной из республик ближнего зарубежья во время ссоры на детской площадке несколько раз ударила восьмилетнего мальчика и затем скрылась с места происшествия, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Ребенок обратился за медицинской помощью, после чего его отпустили домой. Правонарушительницу нашли и доставили в отдел полиции.
В отношении подозреваемой 1995 года рождения составлены протоколы об административных правонарушениях, возбуждено уголовное дело по статье о грубом нарушении общественного порядка. Мытищинский горсуд отправил ее под домашний арест.
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