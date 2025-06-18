В Мытищах мигрантка избила ребенка на детской площадке

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел на улице Борисовка, уроженка одной из республик ближнего зарубежья во время ссоры на детской площадке несколько раз ударила восьмилетнего мальчика и затем скрылась с места происшествия, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Ребенок обратился за медицинской помощью, после чего его отпустили домой. Правонарушительницу нашли и доставили в отдел полиции.

В отношении подозреваемой 1995 года рождения составлены протоколы об административных правонарушениях, возбуждено уголовное дело по статье о грубом нарушении общественного порядка. Мытищинский горсуд отправил ее под домашний арест.

Ранее в апреле в Петербурге повар из стран ближнего зарубежья насмерть забил своего коллегу из-за спора о салате «Айсберг»