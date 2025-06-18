В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.2 комментария
Миронов предложил ввести уголовное наказание за поборы в школах
Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ужесточить наказание за незаконные сборы средств в образовательных учреждениях, вплоть до уголовной ответственности.
В России необходимо ввести уголовную ответственность за поборы в школах, детских садах и вузах, заявил депутат Сергей Миронов, передает телеканал 360. Парламентарий подчеркнул, что в школах родителей часто вынуждают оплачивать ремонт, покупку техники и мебели, при этом неясно, куда идут собранные средства.
Миронов указал, что в вузах студентов обязывают приобретать учебники, авторами которых являются сами преподаватели, и без этих учебников невозможно сдать экзамены. По его словам, такие издания часто не содержат уникальной информации.
Депутат отметил: «Поборы надо жестко пресекать, вводить ответственность вплоть до уголовной с серьезным наказанием. Государство должно увеличить финансирование системы образования – до 7% от ВВП. Нужно сделать так, чтобы у администрации учебных заведений не возникало повода для сбора денег».
Ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил о необходимости ужесточить ответственность за склонение к поборам в детско-юношеских спортивных школах.