Миронов предложил ввести уголовное наказание за поборы в школах

Tекст: Евгения Караваева

В России необходимо ввести уголовную ответственность за поборы в школах, детских садах и вузах, заявил депутат Сергей Миронов, передает телеканал 360. Парламентарий подчеркнул, что в школах родителей часто вынуждают оплачивать ремонт, покупку техники и мебели, при этом неясно, куда идут собранные средства.

Миронов указал, что в вузах студентов обязывают приобретать учебники, авторами которых являются сами преподаватели, и без этих учебников невозможно сдать экзамены. По его словам, такие издания часто не содержат уникальной информации.

Депутат отметил: «Поборы надо жестко пресекать, вводить ответственность вплоть до уголовной с серьезным наказанием. Государство должно увеличить финансирование системы образования – до 7% от ВВП. Нужно сделать так, чтобы у администрации учебных заведений не возникало повода для сбора денег».

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил о необходимости ужесточить ответственность за склонение к поборам в детско-юношеских спортивных школах.



