В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».3 комментария
Министр спорта предложил ввести наказание за поборы в детском спорте
Министр спорта Михаил Дегтярев заявил о необходимости ужесточить ответственность за склонение к поборам в детско-юношеских спортивных школах.
Дегтярев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что восстановление социальной справедливости в спорте требует изменений в законодательстве, передает РИА «Новости». Дегтярев подчеркнул, что для борьбы с поборами в детско-юношеских спортивных школах необходимо ввести уголовную ответственность за склонение к дополнительной оплате.
По его словам, более двух миллионов юных спортсменов занимаются в спортивных школах по всей стране. По поручению президента Минспорт отменил все стартовые взносы для детей до 18 лет с первого мая. «Проблема есть, и некоторые родители это считают нормой, будем откровенны. Но есть другие родители, у которых нет возможности платить. Поэтому восстановление этой социальной справедливости, по нашему мнению, потребует внесения изменений в законодательство – вплоть до уголовной ответственности в тех случаях, где будет склонение к дополнительной оплате», – заявил министр спорта Михаил Дегтярев.
Он отметил, что вопрос доступности спорта для детей – один из приоритетов новой команды Минспорта.
Ранее Путин заявил о необходимости снижения финансовой нагрузки на семьи, чьи дети хотят заниматься спортом, и подчеркнул важность завершения этой работы. Путин также выразил недовольство коммерциализацией детского спорта, отметив, что он не смог бы стать мастером спорта СССР по самбо и дзюдо, если бы нужно было за все платить, как сейчас.