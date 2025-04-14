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Путин поручил снизить нагрузку на семьи детей-спортсменов в России
Путин призвал снизить финансовую нагрузку на семьи, где дети занимаются спортом
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости снижения финансовой нагрузки на семьи, чьи дети хотят заниматься спортом, и подчеркнул важность завершения этой работы.
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ указал на необходимость снижения финансовой нагрузки на семьи россиян, чьи дети стремятся заниматься спортом, передает РИА «Новости».
«Нужно выстроить работу таким образом, чтобы снизить нагрузку на семьи российские, на граждан, которые хотят и стремятся к тому, чтобы и самим, и чтобы их дети занимались физической культурой и спортом», – заявил Путин.
Глава государства отметил, что в этой области предстоит значительная работа. Путин подчеркнул, что необходимо уделить этому вопросу должное внимание и довести его до логического завершения.
Ранее Путин заявил о планах улучшить доступность спортивных занятий для граждан. Путин также выразил недовольство коммерциализацией детского спорта, отметив, что он не смог бы стать мастером спорта СССР по самбо и дзюдо, если бы нужно было за все платить, как сейчас.