Украина заявила о применении Россией «неизвестного лазерного оружия» в Донбассе

Российские военные с февраля якобы применяют неустановленное лазерное оружие в Донбассе, утверждает спикер минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на главное управление разведки министерства обороны.

«С начала февраля противником начато использование пока что неустановленного образца оптических лазерных устройств, которые способны поражать органы зрения человека», – передают его слова «Украинские новости».

Гуцуляк заявил, что эти устройства якобы применяют прибывшие из Сирии российские военные, которые «усилили снайперские подразделения» ополченцев Донбасса.

В частности, госпогранслужба Украины «зафиксировала» применение якобы лазерного оружия 8 февраля в районе пункта пропуска «Станица Луганская»: тогда с 22.00 до 4.00 9 февраля были зафиксированы со стороны ЛНР «лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые две-три минуты». При этом точных мест выхода лучей украинские силовики установить не смогли «из-за особенностей рельефа местности и опасности использования оптических и тепловизионных приборов».

Отметим, что Украина и ранее заявляла о «лазерном оружии» ополченцев Донбасса. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Киев вооружил армию ДНР воображаемыми лазерами.