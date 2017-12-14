Украина вооружила армию ДНР воображаемыми лазерами

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30 марта, пятница  |  Последнее обновление — 12:47  |  vz.ru
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Желание наказать Россию подталкивает Лондон к радикальным шагам

Нежелание Великобритании давать России в долг невыгодно самим британцамФото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Великобритания всерьез рассматривает возможность сделать то, на что не решились даже Соединенные Штаты – нанести удар по российским государственным облигациям. Закрытие доступа к обслуживанию евробондов в Лондоне действительно станет для российской экономики потрясением. Но куда большим – и для самой британской. Почему? Подробности...
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Высылка российского дипломата из Тбилиси имеет принципиальную особенность

Возле здания посольства Швейцарии, где располагается российская Секция интересов, вырос небольшой мемориалФото: кадр Россия 24
Еще недавно подобное было трудно представить, но в последние дни и официальный Тбилиси, и простые жители Грузии демонстрируют России свою поддержку. Причина – трагедия в Кемерово, тронувшая чувства грузин. В связи с этим высылка российского дипломата из Грузии заметно отличается от аналогичных историй в Европе и США.  Подробности...
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Спасавшие людей на пожаре в Кемерово становятся героями народного эпоса

Продавец Фарзон и охранник Хуршед спасли во время пожара десятки человек. И они – не единственные такие героиФото: кадр из видео
В Кемерово утихли разговоры о том, что во время пожара погибли якобы сотни людей. Теперь говорят больше о тех, кто пытался помогать людям выжить на пожаре. И особенно – о тех, кто помог многим. И еще одна деталь погрузившегося в траур города: очереди за цветами для стихийно созданного народного мемориала. Подробности...
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Восстание против сил США в Ракке было неизбежным

Нищие арабы-сунниты восстали против одетых в американскую экипировку курдов-коммунистовФото: Rodi Said/Reuters
Бывшая столица самопровозглашенного халифата – Ракка – вновь превратилась в горячую точку: арабы-сунниты восстали против курдов, отбивших город у террористов ИГИЛ при поддержке США. Что это означает для сирийской войны? И почему, понимая неизбежность такого сценария, американцы все равно направили курдов освобождать Ракку? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Вторая холодная война официально объявлена

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Конечно, при всей своей креативности министр Борис Джонсон – официальное должностное лицо и не мог позволить себе полной свободы, но с задачей «посмешнее» он справился. В речи столько вкусного, что глаза разбегаются. Подробности...

Перевод украинского языка на латиницу можно только приветствовать

Александр Чаленко, обозреватель портала «Украина.ру»
Русские люди Малороссии и Новороссии, коих на этих землях порядка 90% от числа всех граждан, должны четко уяснить себе, что украинская мова не является родной не только для них, но не являлась родной и для их предков. Подробности...
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Что будет, если воплотить в жизнь идею революционного налогового послабления

Степан Амбарцумян, предприниматель
Большинство предпринимателей в стране регулярно занижают налогооблагаемую базу. Почему же правительство руками ФНС не выведет нечестных на чистую воду? Чтобы ответить на этот вопрос, надо учесть четыре обстоятельства. Подробности...
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          Украина вооружила армию ДНР воображаемыми лазерами

          Не исключено, что украинские офицеры насмотрелись «Звездных войн» и приняли игрушку за боевой лазер   29 марта 2018, 22:45
          Фото: «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда», Lucasfilm Ltd.
          Текст: Алексей Нечаев,
          Анна Байкова

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          Воюющий против Донецка украинский пограничник «был ослеплен лучом» лазерного оружия – по крайней мере, именно так утверждает госпогранслужба Украины. В ДНР над этими заявлениями откровенно смеются. И все же – какое именно устройство могло ранить пограничника и каков был бы результат применения в Донбассе настоящего лазерного оружия?

          Госпогранслужба Украины в четверг заявила, что в районе проведения «операции объединенных сил» вблизи Донецка украинский военный пострадал от «запрещенного лазерного оружия спецназначения». По версии службы, несколько дней назад один из пограничников на КПП «Марьинка» вел наблюдение через оптические приборы за участком местности «и был ослеплен лучом».

          Как пишет УНИАН, пограничник с ожогом сетчатки отправлен в Главный военно-медицинский клинический центр ГПСУ для специализированного лечения. «Установленный медицинский диагноз и характер поражения позволяют сделать вывод о возможном применении противником излучателей света большой мощности – так называемых ослепляющих лазеров», – считает погранслужба. Информацию о «лазерной атаке» пограничники доложили представителям международных и правозащитных организаций.

          Но в ДНР уже отвергли эти обвинения. «Это полный бред, такого вооружения у нас точно нет», – сказал РИА «Новости» представитель командования провозглашенной республики.

          Как известно, в своей речи 1 марта президент России Владимир Путин объявил о том, что в стране создан боевой лазерный комплекс. Кадры, где запечатлено это оружие, показали во время послания Путина парламенту. Установка получила название «Пересвет».

          Однако первое, что приходит на ум после сообщений из Киева, – что «оружие спецназначения» было самой обычной указкой, которой могли попросту баловаться и местные подростки. Специалисты давно предупреждали, что для травмы достаточно обычной указки мощностью в 5 мВт, которая еще недавно продавалась в любом магазине. Так, например, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник ГНИЦ профилактической медицины Галина Холмогорова рассказывала ранее «Аргументам и фактам»: если вовремя не закрыть глаз и затянуть контакт с лучом от обычной указки, то можно получить рубцы, которые позднее могут привести к слепоте.

          «Да это бред, это однозначно не было лазерное оружие. Скорее всего, пограничник был ослеплен простой лазерной указкой большой мощности, точно так же, как в свое время ослеплялись пилоты гражданской авиации, – заявил ФАН эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. – Однако для Киева это очередная возможность выставить Россию не в лучшем свете и саму ситуацию преподнести как испытания каких-то секретных разработок. Они бы еще «Пересвет» подтянули, хотя я не исключаю, что чуть позже такие новости появятся».

          «Я думаю, что речь идет об обычной лазерной указке, – подтвердил газете ВЗГЛЯД и первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков. – Потому что лазерное оружие, во-первых, еще толком не поступило даже на вооружение ВС России. Во-вторых, если реально был использован какой-то серьезный лазер – там дело не обошлось бы поражением сетчатки, эти глаза вывалились бы из орбит, и остались бы там черные обгоревшие глазницы».

          Значит, делает вывод Сивков, была использована простая указка. «Если в обычных условиях луч попадет в глаза, человек на какое-то время теряет зрение. Но так как пограничник вел наблюдение через оптику, она усилила излучение, ввиду чего он получил повреждение сетчатки», – предположил эксперт.

          «Такие указки находятся в свободной продаже за копеечную цену. Не думаю, что это сделали бойцы ДНР, им вообще заниматься глупостями не с руки. Скорее всего, просто дети баловались и случайно попали в глаз вээсушнику. Конечно, украинская сторона будет раздувать из этого скандал», – не удивлен Сивков.

          Госпогранслужба Украины уже первый раз жалуется на лазерную атаку. Первая, по ее версии, произошла 18 июля 2016 года на том же самом КПП «Марьинка», но тогда травмы получил не один, а якобы сразу трое бойцов Краматорского пограничного отряда. В итоге шеф погранслужбы Виктор Назаренко в эфире «5 канала» требовал прислать спецсредства в его части – защитные очки, пластинки на бинокли и прицелы.

          Военные эксперты напоминают, что боевые лазеры уже поступают на вооружение Российской армии, о чем объявил и Путин в своей речи 1 марта, однако этот процесс еще только начался. Кроме того, настоящие боевые лазеры действуют совершенно не так, как описывает украинская погранслужба.

          «Например, во всех современных танках стоят лазерные дальномеры, которые обеспечивают стрельбу этого танка. Но вот чтобы луч мог повредить сам корпус танка?

          – задался риторическим вопросом Сивков. – Такого в ближайшей перспективе не будет, я думаю. Ограничения для применения лазера для таких целей колоссальные. Например, нужна прозрачная атмосфера и хорошее прохождение луча через нее, так как при небольшой дымке уже возникают проблемы. Также нужно уметь удерживать длительное время, хотя бы 15 секунд, луч на цели. Все это трудновыполнимо на данный момент».

          «Лазеры могут использоваться для других целей. Например, летит ракета с тепловой головкой самонаведения. По ней шарашат лазерным лучом, головка сгорает, и ракета летит куда попало. Или, допустим, работает танк с системой оптико-электронного наведения, по этому танку с небольшого расстояния тоже шарашит лазер, причем даже в туманную погоду, и выводит из строя все приборы наведения. В этом деле мы не пионеры», – оговаривается эксперт.

          «Например, китайский танк Type 99 оснащен интересной системой: как только фиксируется облучение танка лазером – он очень быстро разворачивает в другую сторону свою башню и в это же время в направлении луча отдает мощный лазерный импульс, выжигая системы наведения луча у танка противника. Там, допустим, оператор сидит – и у него реально вываливаются глаза из орбит, а не так, как у пограничника украинского», – подчеркнул Сивков.


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