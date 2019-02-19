Названа разница между низкими и высокими зарплатами в России

Разница между самыми высокими и самыми низкими зарплатами на одном предприятии в России составляет более 14 раз, рассказали в Министерстве труда.

«В 2017 году, эта цифра последняя, которую мы знаем, разрыв между самыми высокими и самыми низкими зарплатами в рамках одного предприятия составляет 14,1 раза», – передает ТАСС сообщение замминистра труда Любови Ельцовой.

Отмечается, аналогичный показатель в Европе составляет 3-4 раза. Также сообщается, что с 2000 года в России разница между средней зарплатой наиболее высоко оплачиваемых работников и средней зарплатой работников с наименьшим уровнем оплаты уменьшилась в два раза.

В 2018 году среднемесячная начисленная заработная плата в Москве составила 80 881 рубль.

Ранее министр труда Максим Топилин заявлял, что доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума должна уменьшиться до 10-11%.