Лавров назвал блокировку аккаунтов RT в Facebook давлением на российские СМИ

Блокировка аккаунтов телеканала RT в сети Facebook является очередным примером давления на российские СМИ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я считаю, что это однозначно очередной пример давления на российские СМИ, на свободу слова. Это прискорбно», – сказал Лавров, передает ТАСС.

В то же время министр заявил, что выступает против ответных мер в сфере ограничений в деятельности СМИ. «Мне кажется, в том, что мы до сих пор этого не делаем, не только свидетельство нашей выдержки, но и свидетельство нашей силы», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «мы – открытое общество, у нас работают украинские журналисты, причем которые достаточно агрессивно освещают происходящее в РФ, российско-украинских отношениях, отношениях между Россией и Западом».

Ранее администрация Facebook заблокировала проект In the Now, связанный с российским телеканалом RT. В соцсети объяснили свои действия необходимостью раскрытия им данных о материнской компании.