Трамп предложил переименовать Мексиканский залив

Трамп заявил о планах переименования Мексиканского залива в «Залив Америки»

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает РИА «Новости», избранный президент США Дональд Трамп заявил о своих планах переименовать Мексиканский залив в «Залив Америки». Выступая перед журналистами в своей резиденции в Мар-а-Лаго, штат Флорида, Трамп отметил, что переименование будет частью новой политики его администрации.

«Мы вскоре объявим об этом. Мы делаем большую часть работы в этом регионе, и он наш. Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на 'Залив Америки'. Это прекрасное название, которое охватывает обширную территорию. Залив Америки – какое великолепное имя», – заявил он.

Трамп не уточнил сроков принятия решения, однако заверил, что официальное заявление последует в ближайшем будущем. Подобная инициатива может вызвать споры как в самой Америке, так и за ее пределами, учитывая историческое наименование и геополитические интересы региона.

Напомним, заявления Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, об этом писала газета Washington Post.

Кроме того, близкие к Трампу источники подтвердили серьезность его намерений приобрести Гренландию и вернуть контроль над Панамским каналом.

Между тем российский посол в Норвегии Николай Корчунов выразил обеспокоенность тем, что инициатива избранного президента США Дональда Трампа по покупке Гренландии может спровоцировать напряженность в арктическом регионе.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что возможное поглощение Штатами Канады разрушает стереотипы в политике.