Меркель забеспокоилась из-за реакции Вашингтона на споры по «Северному потоку – 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена перспективой жестких мер со стороны администрации Дональда Трампа из-за спора о газопроводе «Северный поток – 2», сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Усилия США направлены на то, чтобы «вбить клин» между Германией и ее союзниками по ЕС по вопросу газопровода. Именно с этой позицией Вашингтона связана страстная речь Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности, где она высказалась против разрыва отношений с Россией, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам пресс-секретаря канцлера Германии Штеффена Зайберта, Меркель после этого выступления имела «действительно очень хорошие обсуждения» с политическими партнерами из других стран.

Издание также отмечает, что президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с огромным давлением США из-за «Северного потока – 2», хотя французские чиновники и отвергают обвинения в том, что это повлияло на позицию президента страны по вопросу газопровода.

По данным портала, США в вопросе противодействия газопроводу полагаются именно на Францию.

Меркель, как и в целом официальный Берлин, поддерживает строительство «Северного потока – 2». Газета ВЗГЛЯД писала о том, как новая попытка противников «Северного потока – 2» навредить российскому газопроводу через ЕК потерпела сокрушительное поражение.