Меркель высказалась против разрыва отношений с Россией

Осознанное исключение России из политического процесса является неправильным, Европа не заинтересована в разрыве отношений с Москвой, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Геостратегически Европа не имеет интереса в том, чтобы прервать все отношения с Россией», – приводит ее слова РИА «Новости».

В то же время Меркель заявила, что Германия поддерживает санкции в отношении России. Причем ограничительные меры, по ее словам, должны быть согласованы с Украиной, передает ТАСС.

Канцлер Германии подчеркнула, что Украина должна оставаться транзитером российского газа. «Но другие газопроводы, например, «Ямал», идущий через Польшу и Белоруссию, не должны из-за этого быть отключены. У нас есть «Северный поток – 1», который тоже не привел к тому, что все направлено полностью против Украины», – подчеркнула Меркель.

Она заверила, что Германия останется надежным рынком сбыта для природного газа, откуда бы он ни поступал.

Меркель также заявила, что Основополагающий акт Россия – НАТО следует соблюдать. «Переговорную нить нельзя терять», – призвала она.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, высказался против строительства газопровода «Северный поток – 2».