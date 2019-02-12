Польша назвала «Северный поток – 2» опасным для Евросоюза

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, высказался против строительства газопровода «Северный поток – 2».

Чапутович сказал, что проект может навредить энергетической безопасности Евросоюза, передает РИА «Новости».

«Польская и американская стороны разделяют негативные убеждения в отношении реализации этого проекта для энергетической безопасности ЕС», – заявил польский министр.

Против строительства «Северного потока – 2» выступают США и ряд стран Европы, а также Украина. Они утверждают, что проект может угрожать энергетической независимости Европы.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что уверен в реализации «Северного потока – 2».