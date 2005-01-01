Россия призвала не сомневаться в «Северном потоке – 2»

Постпред России при ЕС Владимир Чижов выразил уверенность в том, что газопровод «Северный поток – 2» будет построен.

«Можете не сомневаться», – приводит его слова РИА «Новости».

Он не исключил, что поправки к Газовой директиве ЕС вступят в силу до запуска газопровода.