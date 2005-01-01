Власти ЕС согласовали поправки к Газовой директиве

Представители Совета ЕС и Европарламента договорились по поправкам к Газовой директиве Евросоюза, которые теперь уйдут на окончательное утверждение, рассказали источники в ЕС.

«У нас есть предварительное соглашение, оно пойдет на Coreper (совет представителей стран ЕС в Брюсселе) и в Европарламент на финальное одобрение», – сказал источник РИА «Новости».

Другой источник в ЕС также рассказал о достижении компромисса между Советом ЕС и Европарламентом и о том, что документ теперь будет направлен на окончательное одобрение.

На прошлой неделе страны Евросоюза пришли к соглашению по проекту «Северный поток – 2» и внесению поправок в Газовую директиву ЕС. Тогда же были обнародованы положения директивы ЕС, касающиеся «Северного потока – 2».