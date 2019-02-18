Китай за три года увеличил поставки черной икры в Россию в пять раз

За последние три года официальные поставки черной икры из Китая в Россию выросли в пять раз, об этом сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.

«За три года увеличение поставок (черной икры из Китая) произошло с 3,5 тонны до почти 18 тонн в прошлом году. Это официально. Сколько завезено различными неофициальными способами, оценить никто не берется, но объем китайской икры на внутреннем рынке огромен», – сказал Соколов, передает «Интерфакс».

Он пояснил, что китайские поставщики пытаются демпинговать, поставляя икру в Россию по особо низкой цене – 200 долларов за килограмм.

«Если себестоимость (черной икры в России) выше 500-600 долларов за килограмм, а предлагают взять за 200 долларов, то часть производителей строит свою стратегию на том, чтобы под брендом российской черной икры выпустить китайский товар», – отметил Соколов.

Он также пояснил, что технический регламент запрещает подобные манипуляции.