Белые медведи покинули поселок на Новой Земле

Белые медведи ушли из окрестностей поселка Белушья Губа на острове Новая Земля, сообщили в управлении Росприроднадзора по Архангельской области.

«В поселке Белушья Губа и его окрестностях за последние сутки не было замечено ни одного медведя. Близ других населенных пунктов животных стало намного меньше, чем было на прошлой неделе», – пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Там уточнили, что в группа специалистов, в состав которой входят ученые, представители муниципалитета, военных и силовых структур, продолжают патрулировать территорию. Эксперты решают вопрос о временном усыплении животных для установки датчиков, позволяющих отслеживать их перемещение.

Напомним, в связи с большим количеством медведей 9 февраля власти Новой Земли объявили режим ЧС. Глава администрации Новой Земли Жиганша Мусин сообщал о том, что специальная группа будет вывозить диких животных за пределы города.