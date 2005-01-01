В Совфеде оценили появление флага России на соборе в Солсбери

«Даже если это шутка – всё равно её восприняли как провокацию», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Олег Морозов, комментируя появление российского флага на соборе в Солсбери.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов считает, что даже если кто-то хотел вывесить российский флаг в качестве шутки – это всё равно было бы воспринято всеми как намеренная провокация.

«Те, кто вывешивал этот флаг, вольно или невольно, указывал в сторону российского посольства, в сторону российского государства, мол смотрите: тут они Скрипалей отравили, а тут ещё и флаг свой вывесили», – пояснил Морозов.

«Понятно, что это провокация независимо от того, кто её сделал, даже если это неудачная шутка. Потому с позицией нашего посольства в Лондоне я согласен», – резюмировал Морозов.

Ранее по утверждению Salisbury Journal, в ночь на воскресенье на строительных лесах вокруг готического собора Девы Марии в Солсбери кто-то вывесил российский флаг.

Позже посольство России в Лондоне расценило появление российского флага на соборе а Солсбери как провокацию.

Напомним, по версии британской стороны, в марте прошлого года в Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. В этом обвинили Россию, после чего разразился политический скандал. Москва неоднократно отрицала причастность к инциденту.