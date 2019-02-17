Начались поставки автоматов Калашникова в Саудовскую Аравию

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НОВОСТЬ ЧАСА:Названа причина взрывов в центре Донецка
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«Черные лесорубы» обходятся российской экономике слишком дорого
Чем удивил Сергей Лавров на Мюнхенской конференции
Как латышский партизан стал героем-подпольщиком
Как Россия может предотвратить индо-пакистанскую войну
России нужен закон Кирилла Толмацкого
Женщина на войне и феминизм
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
У меня есть знакомая Валя Гетманчук. Она была снайпером в ДНР. В бою она залегла в окоп с человеком, которого считала товарищем, и тот струсил – прикрылся ее телом от осколков рухнувшей рядом мины. Вале оторвало пальцы на руках и ногу. Подробности...
Как победить «невозможного Трампа»
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Стало понятно, что отстранять от высшего государственного поста Трампа придется «по старинке». Разумеется, в ход пойдут административный и медийный ресурсы. Но все-таки избирателей придется убеждать. И тут сразу возникли две проблемы. Подробности...
Почему русским не нравится демократия
Михаил Рогожников, политолог, заместитель главного редактора журнала «Эксперт»
Наш обыватель не верил телевидению 90-х, ненавидел его. Оно убеждало зрителя в торжестве демократии made in USA, это была единая линия, были споры хозяйствующих субъектов, но «реакционерам» и «совкам» путь на экраны был закрыт. Подробности...
Обсуждение: 170 комментариев
Как понимать феминисток
Обсуждение: 10 комментариев
Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи
После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбеПодробности...
День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному
14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любвиПодробности...
Умер Сергей Юрский
Народный артист РСФСР Сергей Юрский ушел из жизни на 84-м году после долгой болезни, причиной названа остановка сердца. Зрители запомнят его по многочисленным ролям в театре и кино (на фото – Юрский в роли Остапа Бендера). В Москве планируют увековечить его памятьПодробности...
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