Начались поставки автоматов Калашникова в Саудовскую Аравию

Россия начала поставлять автоматы АК-103 в Саудовскую Аравию, в ближайшее время будет согласован проект совместного производства этого оружия, заявил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

«В завершающей стадии, более того у нас подписан и реализуется контракт на поставку автоматов Калашникова. Следующий этап – это уже создание производства автомата как для нужд королевства Саудовская Аравия, так и для третьих стран», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что также должна быть согласована карта трансферта технологий с программой поэтапной локализации производства АК-103 на территории королевства. Для реализации проекта Рособоронэкспорт выйдет с предложением в правительство.

«Я думаю, что нам осталось три-четыре месяца до завершения согласования процедур всего проекта», – сказал Михеев.

Также он добавил, что проработка контракта на поставку систем ПВО С-400 продолжается.

«Мы проводим дополнительные консультации по этому проекту, и пока этот контракт у нас в стадии рассмотрения», – сказал он.

Договоренность о поставках автоматов АК-103 была достигнута в октябре 2017 года.